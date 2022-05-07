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В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом

14:41 | 07.05.2022 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2022. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 122 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 7 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 347 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 17.

Умерли 5 тыс. 830 человек. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 222 тыс. 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 500 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 596 тыс. 716 человек, из них 8 тыс. 649 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 828, за сутки зарегистрировано 132 летальных исхода.

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