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В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом

14:42 | 08.05.2022 | Медицина

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Пенза, 8 мая 2022. PenzaNews. 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 56 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 8 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 437 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 73.

Умерли 5 тыс. 833 человека. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 227 тыс. 666 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 447 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 603 тыс. 398 человек, из них 6 тыс. 682 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 376 тыс. 946, за сутки зарегистрировано 118 летальных исходов.

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