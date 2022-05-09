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В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

14:54 | 09.05.2022 | Медицина

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 76 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 понедельника, 9 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 524 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 149.

Умерли 5 тыс. 836 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 232 тыс. 696 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 30 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 609 тыс. 357 человек, из них 5 тыс. 959 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 49, за сутки зарегистрировано 103 летальных исхода.

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