В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 мая 2022. PenzaNews. 83 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 89 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 10 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 607 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 238.

Умерли 5 тыс. 842 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 237 тыс. 227 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 531 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 614 тыс. 371 человек, из них 5 тыс. 14 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 150, за сутки зарегистрирован 101 летальный исход.