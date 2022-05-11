В Пензенской области за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. 84 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 94 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 11 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 691 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 332.

Умерли 5 тыс. 846 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 241 тыс. 329 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 102 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 619 тыс. 414 человек, из них 5 тыс. 43 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 248, за сутки зарегистрировано 98 летальных исходов.