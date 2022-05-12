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В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом

15:41 | 12.05.2022 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 109 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 12 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 772 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 441.

Умерли 5 тыс. 849 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 245 тыс. 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 65 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 626 тыс. 344 человека, из них 6 тыс. 930 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 359, за сутки зарегистрировано 111 летальных исходов.

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