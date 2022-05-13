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В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом

13:43 | 13.05.2022 | Медицина

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Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 47 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 13 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 849 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 488.

Умерли 5 тыс. 853 человека. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 250 тыс. 290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 896 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 633 тыс. 601 человек, из них 7 тыс. 257 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 464, за сутки зарегистрировано 105 летальных исходов.

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