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В Пензе на базе поликлиники больницы имени Н.Н. Бурденко создан центр профессиональной патологии

12:23 | 14.05.2022 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. Центр профессиональной патологии создан на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

В Пензе на базе поликлиники больницы имени Н.Н. Бурденко создан центр профессиональной патологии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона, в настоящее время идет процедура лицензирования, и завершаются ремонтные работы на площадях, предназначенных для размещения центра.

«Основной задачей созданного центра является снижение уровня заболеваемости и инвалидизации работающего населения благодаря проведению периодических медицинских осмотров. В первую очередь сюда будут направляться жители Пензенской области, занятые на работах с вредными и опасными производственными факторами, а также работники с подозрением на профессиональные заболевания и пациенты с уже установленным диагнозом профессионального заболевания», — говорится в тексте.

Из него следует, что первых пациентов планируется принять в июле.

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