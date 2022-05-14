В Пензе на базе поликлиники больницы имени Н.Н. Бурденко создан центр профессиональной патологии Медицина

Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. Центр профессиональной патологии создан на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона, в настоящее время идет процедура лицензирования, и завершаются ремонтные работы на площадях, предназначенных для размещения центра.

«Основной задачей созданного центра является снижение уровня заболеваемости и инвалидизации работающего населения благодаря проведению периодических медицинских осмотров. В первую очередь сюда будут направляться жители Пензенской области, занятые на работах с вредными и опасными производственными факторами, а также работники с подозрением на профессиональные заболевания и пациенты с уже установленным диагнозом профессионального заболевания», — говорится в тексте.

Из него следует, что первых пациентов планируется принять в июле.