03:03:34 Воскресенье, 15 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется провести учения на случай выявления больных холерой

13:38 | 14.05.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. Тренировочные учения на случай выявления больных холерой планируется провести в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе заседания областной противоэпидемической комиссии, которое состоялось в минувшую пятницу, 13 мая.

В Пензенской области планируется провести учения на случай выявления больных холерой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо провести тренировочные учения на случай выявления больного холерой с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия, обеспечить организацию и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями санитарного законодательства, обеспечить готовность медицинских организаций, в том числе госпитальной и лабораторной баз очага ООИ, к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба облправительства.

«Также необходимо принять дополнительные меры по оснащению медицинских организаций лабораторным оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики, с целью обеспечения диагностики холеры и этиологической расшифровки острых кишечных инфекций», — сказал зампред регионального правительства, обращаясь к руководителям медицинских организаций.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, с 2012 по 2021 годы ВОЗ информировала о 4,1 млн. случаях холеры с распространением инфекции в 83 странах всех континентов.

В 2021 году на территории десяти субъектов РФ было зарегистрировано 67 случаев, из них наибольшее количество штаммов было выделено в Приморском крае, Калмыкии, Ростовской области и Крыму. В Пензенской области случаев холеры не регистрировалось.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом В Пензе с 16 мая начнет работу горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций
Новую школу в Мичуринском планируется ввести в конце мая В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама