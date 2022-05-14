В Пензенской области планируется провести учения на случай выявления больных холерой Медицина

Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. Тренировочные учения на случай выявления больных холерой планируется провести в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе заседания областной противоэпидемической комиссии, которое состоялось в минувшую пятницу, 13 мая.

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«Необходимо провести тренировочные учения на случай выявления больного холерой с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия, обеспечить организацию и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями санитарного законодательства, обеспечить готовность медицинских организаций, в том числе госпитальной и лабораторной баз очага ООИ, к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба облправительства.

«Также необходимо принять дополнительные меры по оснащению медицинских организаций лабораторным оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики, с целью обеспечения диагностики холеры и этиологической расшифровки острых кишечных инфекций», — сказал зампред регионального правительства, обращаясь к руководителям медицинских организаций.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, с 2012 по 2021 годы ВОЗ информировала о 4,1 млн. случаях холеры с распространением инфекции в 83 странах всех континентов.

В 2021 году на территории десяти субъектов РФ было зарегистрировано 67 случаев, из них наибольшее количество штаммов было выделено в Приморском крае, Калмыкии, Ростовской области и Крыму. В Пензенской области случаев холеры не регистрировалось.