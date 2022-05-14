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В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом

14:36 | 14.05.2022 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. 74 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 14 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 923 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 572.

Умерли 5 тыс. 857 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 255 тыс. 337 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 47 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 640 тыс. 979 человек, из них 7 тыс. 378 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 571, за сутки зарегистрировано 107 летальных исходов.

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