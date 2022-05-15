В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 49 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 15 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 185 тыс. 992 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 621.

Умерли 5 тыс. 860 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 260 тыс. 293 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 956 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 647 тыс. 179 человек, из них 6 тыс. 200 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 670, за сутки зарегистрировано 99 летальных исходов.