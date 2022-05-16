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В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом

14:55 | 16.05.2022 | Медицина

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. 65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 48 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 16 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 57 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 669.

Умерли 5 тыс. 862 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 264 тыс. 836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 543 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 652 тыс. 558 человек, из них 5 тыс. 379 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 759, за сутки зарегистрировано 89 летальных исходов.

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