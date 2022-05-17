В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 77 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 вторника, 17 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 120 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 746.

Умерли 5 тыс. 865 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 268 тыс. 958 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 122 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 658 тыс. 542 человека, из них 5 тыс. 984 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 869, за сутки зарегистрировано 110 летальных исходов.