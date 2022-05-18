В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 26 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 15.10 среды, 18 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 181 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 772.

Умерли 5 тыс. 868 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 273 тыс. 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 732 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 664 тыс. 676 человек, из них 6 тыс. 134 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 377 тыс. 975, за сутки зарегистрировано 106 летальных исходов.