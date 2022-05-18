В Пензе прошли учения по выявлению и ликвидации очага холеры Медицина

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Учения по выявлению и ликвидации очага холеры прошли на базе пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (СВМП) в среду, 18 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом учений состоялся теоретический семинар, в ходе которого были рассмотрены вопросы лечения и диагностики холеры.

Участие в нем приняли представители министерства здравоохранения региона, управления Роспотребнадзора, института усовершенствования врачей, а также медицинских учреждений.

По легенде учений, 30-летний мужчина, накануне вернувшийся из жаркой эндемичной страны, почувствовал себя плохо. Прибывший на вызов врач, осмотрев его, заподозрил симптомы холеры и передал информацию в центр СВМП и центр гигиены и эпидемиологии. Учитывая состояние пациента и сбор анамнеза, врач вызвал бригаду скорой медицинской помощи, уточнив, что имеется подозрение на холеру. Спецбригадой мужчина был доставлен в медучреждение и, минуя приемное отделение, госпитализирован в реанимацию с учетом тяжести состояния и выраженных признаков дегидратации.

По итогам учений все задействованные в них службы получили удовлетворительную оценку, сообщается на сайте правительства Пензенской области.