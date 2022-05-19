00:31:12 Пятница, 20 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

15:58 | 19.05.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. 58 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 59 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 19 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 239 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 831.

Умерли 5 тыс. 871 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 278 тыс. 617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 927 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 670 тыс. 628 человек, из них 5 тыс. 952 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 72, за сутки зарегистрировано 97 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности на водных объектах Жительница Пензенского района лишилась более 330 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка»
Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом
Прокуратура выявила нарушения законодательства в управлении ЖКХ Пензы Под Пензой охранник ТЦ похитил около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама