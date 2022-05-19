В Пензенской области за сутки подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. 58 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 59 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 19 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 239 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 831.

Умерли 5 тыс. 871 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 278 тыс. 617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 927 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 670 тыс. 628 человек, из них 5 тыс. 952 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 72, за сутки зарегистрировано 97 летальных исходов.