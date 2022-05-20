В Пензенской области за сутки подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. 56 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 28 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 20 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 295 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 859.

Умерли 5 тыс. 875 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 283 тыс. 706 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 89 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 676 тыс. 801 человек, из них 6 тыс. 173 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 168, за сутки зарегистрировано 96 летальных исходов.