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В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом

12:40 | 21.05.2022 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2022. PenzaNews. 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 57 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 21 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 348 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 916.

Умерли 5 тыс. 877 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 288 тыс. 740 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 34 случая.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 683 тыс. 89 человек, из них 6 тыс. 288 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 270, за сутки зарегистрировано 102 летальных исхода.

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