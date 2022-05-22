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В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом

12:05 | 22.05.2022 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2022. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 56 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 22 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 395 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 179 тыс. 972.

Умерли 5 тыс. 880 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 293 тыс. 450 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 710 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 688 тыс. 903 человека, из них 5 тыс. 814 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 350, за сутки зарегистрировано 80 летальных исходов.

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