В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 23 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 446 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 3.

Умерли 5 тыс. 881 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 18 млн. 297 тыс. 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 158 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 694 тыс. 20 человек, из них 5 тыс. 117 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 426, за сутки зарегистрировано 76 летальных исходов.