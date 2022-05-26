В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 32 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 26 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 592 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 161.

Умерли 5 тыс. 890 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 310 тыс. 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 700 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 713 тыс. 532 человека, из них 6 тыс. 455 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 700, за сутки зарегистрирован 91 летальный исход.