В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 27 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 641 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 206.

Умерли 5 тыс. 893 человека. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 315 тыс. 292 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 619 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 719 тыс. 596 человек, из них 6 тыс. 64 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 784, за сутки зарегистрировано 84 летальных исхода.