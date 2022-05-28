В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 48 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 28 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 686 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 254.

Умерли 5 тыс. 897 человек. За последние сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 319 тыс. 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 556 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 725 тыс. 440 человек, из них 5 тыс. 844 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 870, за сутки зарегистрировано 86 летальных исходов.