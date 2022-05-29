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В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом

11:49 | 29.05.2022 | Медицина

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Пенза, 29 мая 2022. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 59 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 29 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 734 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 313.

Умерли 5 тыс. 898 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 18 млн. 324 тыс. 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 188 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 729 тыс. 851 человек, из них 4 тыс. 411 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 378 тыс. 955, за сутки зарегистрировано 85 летальных исходов.

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