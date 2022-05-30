В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 41 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 30 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 186 тыс. 776 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 180 тыс. 354.

Умерли 5 тыс. 901 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 18 млн. 327 тыс. 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 801 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 733 тыс. 870 человек, из них 4 тыс. 19 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 379 тыс. 29, за сутки зарегистрировано 74 летальных исхода.