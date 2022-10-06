В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. 382 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 542 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 6 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 213 тыс. 334 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 203 тыс. 761.

Умерли 6 тыс. 80 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 141 тыс. 674 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 23 тыс. 45 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 307 тыс. 569 человек, из них 41 тыс. 536 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 387 тыс. 887, за сутки зарегистрировано 108 летальных исходов.