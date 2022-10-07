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В Пензенской области за сутки подтверждено 316 случаев заражения коронавирусом

16:02 | 07.10.2022 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. 316 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 578 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 7 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 316 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 213 тыс. 650 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 204 тыс. 339.

Умерли 6 тыс. 82 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 163 тыс. 942 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 22 тыс. 268 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 347 тыс. 142 человека, из них 39 тыс. 573 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 387 тыс. 991, за сутки зарегистрировано 104 летальных исхода.

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