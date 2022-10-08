В Пензенской области за сутки подтверждено 297 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 октября 2022. PenzaNews. 297 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 653 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 8 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 213 тыс. 947 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 204 тыс. 992.

Умерли 6 тыс. 83 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 184 тыс. 513 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 20 тыс. 571 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 385 тыс. 431 человек, из них 38 тыс. 289 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 97, за сутки зарегистрировано 106 летальных исходов.