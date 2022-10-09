В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 октября 2022. PenzaNews. 323 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 372 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 9 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 214 тыс. 270 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 205 тыс. 364.

Умерли 6 тыс. 86 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 203 тыс. 332 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 18 тыс. 819 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 414 тыс. 224 человека, из них 28 тыс. 793 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 199, за сутки зарегистрировано 102 летальных исхода.