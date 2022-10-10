В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. 347 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 353 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 10 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 214 тыс. 617 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 205 тыс. 717.

Умерли 6 тыс. 88 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 218 тыс. 993 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 661 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 439 тыс. 43 человека, из них 24 тыс. 819 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 295, за сутки зарегистрировано 96 летальных исходов.