В Пензенской области за сутки подтверждено 336 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. 336 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 594 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 11 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 214 тыс. 953 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 206 тыс. 311.

Умерли 6 тыс. 90 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 232 тыс. 963 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 970 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 470 тыс. 552 человека, из них 31 тыс. 509 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 404, за сутки зарегистрировано 109 летальных исходов.