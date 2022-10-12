В Пензенской области за сутки подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. 206 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 597 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 12 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 215 тыс. 159 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 206 тыс. 908.

Умерли 6 тыс. 92 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 248 тыс. 603 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 640 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 500 тыс. 961 человек, из них 30 тыс. 409 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 509, за сутки зарегистрировано 105 летальных исходов.