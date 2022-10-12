В пензенском Минздраве напомнили жителям о работе телефона экстренной психологической помощи Медицина

Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области напомнили жителям о работе телефона экстренной психологической помощи, который функционирует на базе областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

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«10 октября во всем мире отмечался День психического здоровья. Темой 2022 года стал лозунг: «Сделайте психическое здоровье и благополучие для всех глобальным приоритетом!», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем добавляется, что стресс и повышенная тревожность могут привести к целому ряду заболеваний, при этом к симптомам, на которые следует обратить внимание, относятся: непроизвольные навязчивые воспоминания о травмирующем событии, ночные кошмары, негативные мысли и убеждения в отношении себя и окружающего мира, чувство изоляции и отчуждения, снижение способности испытывать положительные эмоции, неустойчивость настроения, повышенная настороженность и другие.

«В случае наличия данных симптомов либо в связи с необходимостью консультации специалиста по состоянию здоровья родных и близких со схожими состояниями можно бесплатно обратиться по телефону экстренной психологической помощи, организованному на базе пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова: +7 (8412) 36-77-88 с 8.00 до 16.00 и 8-800-201-67-34 с 16.00 до 8.00», — сказано в тексте.