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Вячеслав Космачев проконтролировал ход подготовки помещений для новых томографов в больнице №6

16:21 | 12.10.2022 | Медицина

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Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев проконтролировал ход ремонта помещений клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, где благодаря реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» будут установлены новые томографы — компьютерный и магнитно-резонансный.

Вячеслав Космачев проконтролировал ход подготовки помещений для новых томографов в больнице №6

Фото: Health.pnzreg.ru

О проводимой работе его проинформировал главный врач учреждения Андрей Кибиткин.

«Подготовке площадей под размещение нового оборудования уделено большое внимание. Ремонт и оснащение ведутся согласно требованиям СанПиНа с организацией технологических и монтажных проемов для прокладки силовых кабелей. В данный момент приступили к отделке полов и стен под повышенные требования к прочности и защите от излучения», — доложил он.

В свою очередь Вячеслав Космачев отметил, что к установке тяжелого медицинского оборудования необходимо подойти со всей ответственностью.

«Благодаря нацпроекту в больнице Захарьина открыт второй в области региональный сосудистый центр с мощной диагностической базой. Томограф позволяет получать высококачественные изображения всех органов и систем организма, проводить четкую диагностику болезней сердца, головного мозга, выявлять заболевания на ранних стадиях и назначать необходимое лечение. Для жителей Пензенской области это означает улучшение доступности высокотехнологичной медицинской помощи при острых состояниях в максимально короткие сроки», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба регионального Минздрава.

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