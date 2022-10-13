В Пензенской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. 211 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 475 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 13 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 215 тыс. 370 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 207 тыс. 383.

Умерли 6 тыс. 93 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 264 тыс. 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 477 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 531 тыс. 754 человека, из них 30 тыс. 793 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 610, за сутки зарегистрирован 101 летальный исход.