В Пензенской области за сутки подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. 185 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 222 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 14 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 215 тыс. 555 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 207 тыс. 605.

Умерли 6 тыс. 95 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 278 тыс. 816 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 736 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 559 тыс. 274 человека, из них 27 тыс. 520 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 709, за сутки зарегистрировано 99 летальных исходов.