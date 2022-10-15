В Пензенской области за сутки подтверждено 200 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. 200 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 258 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 15 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 215 тыс. 755 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 207 тыс. 863.

Умерли 6 тыс. 95 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 292 тыс. 200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 384 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 585 тыс. 404 человека, из них 26 тыс. 130 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 807, за сутки зарегистрировано 98 летальных исходов.