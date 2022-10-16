В Пензенской области за сутки подтверждено 172 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 октября 2022. PenzaNews. 172 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 177 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 16 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 215 тыс. 927 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 208 тыс. 40.

Умерли 6 тыс. 96 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 304 тыс. 554 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 354 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 603 тыс. 845 человек, из них 18 тыс. 441 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 901, за сутки зарегистрировано 94 летальных исхода.