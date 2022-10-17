В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. 156 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 169 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 понедельника, 17 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 83 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 208 тыс. 209.

Умерли 6 тыс. 97 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 314 тыс. 957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 403 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 618 тыс. 358 человек, из них 14 тыс. 513 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 993, за сутки зарегистрировано 92 летальных исхода.