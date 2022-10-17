03:30:19 Вторник, 18 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом

15:49 | 17.10.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 17 октября 2022. PenzaNews. 156 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 169 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 понедельника, 17 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 83 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 208 тыс. 209.

Умерли 6 тыс. 97 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 314 тыс. 957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 403 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 618 тыс. 358 человек, из них 14 тыс. 513 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 388 тыс. 993, за сутки зарегистрировано 92 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину В Пензенской области за сутки подтверждено 172 случая заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 200 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Жителя Казеевки будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама