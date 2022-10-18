В Пензенской области за сутки подтверждено 197 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. 197 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 328 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 18 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 280 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 208 тыс. 537.

Умерли 6 тыс. 99 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 324 тыс. 431 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 474 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 638 тыс. 610 человек, из них 20 тыс. 252 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 84, за сутки зарегистрирован 91 летальный исход.