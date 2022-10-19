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В Пензенской области за сутки подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом

15:15 | 19.10.2022 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. 179 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 313 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 19 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 459 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 208 тыс. 850.

Умерли 6 тыс. 102 человека. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 335 тыс. 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 656 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 659 тыс. 469 человек, из них 20 тыс. 859 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 176, за сутки зарегистрировано 92 летальных исхода.

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