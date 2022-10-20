В Пензенской области за сутки подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. 130 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 251 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 20 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 589 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 101.

Умерли 6 тыс. 103 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 345 тыс. 154 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 67 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 677 тыс. 821 человек, из них 18 тыс. 352 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 266, за сутки зарегистрировано 90 летальных исходов.