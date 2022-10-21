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В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом

15:51 | 21.10.2022 | Медицина

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Пенза, 21 октября 2022. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 177 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 21 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 710 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 278.

Умерли 6 тыс. 104 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 354 тыс. 915 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 761 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 693 тыс. 493 человека, из них 15 тыс. 672 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 359, за сутки зарегистрировано 93 летальных исхода.

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