В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 октября 2022. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 156 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 22 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 819 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 434.

Умерли 6 тыс. 107 человек. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 364 тыс. 263 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 348 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 708 тыс. 528 человек, из них 15 тыс. 35 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 449, за сутки зарегистрировано 90 летальных исходов.