В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 октября 2022. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 114 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 23 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 216 тыс. 920 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 548.

Умерли 6 тыс. 108 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 372 тыс. 935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 672 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 719 тыс. 106 человек, из них 10 тыс. 578 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 537, за сутки зарегистрировано 88 летальных исходов.