В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 октября 2022. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 24 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 23 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 620.

Умерли 6 тыс. 110 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 380 тыс. 264 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 329 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 727 тыс. 435 человек, из них 8 тыс. 329 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 626, за сутки зарегистрировано 89 летальных исходов.