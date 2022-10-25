В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. 99 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 195 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 25 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 122 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 815.

Умерли 6 тыс. 110 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 386 тыс. 842 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 578 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 740 тыс. 347 человек, из них 12 тыс. 912 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 710, за сутки зарегистрировано 84 летальных исхода.