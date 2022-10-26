В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 183 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 26 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 216 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 998.

Умерли 6 тыс. 112 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 394 тыс. 360 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 518 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 751 тыс. 864 человека, из них 11 тыс. 517 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 790, за сутки зарегистрировано 80 летальных исходов.