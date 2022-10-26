17:21:22 Среда, 26 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом

15:22 | 26.10.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. 94 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 183 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 26 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 216 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 209 тыс. 998.

Умерли 6 тыс. 112 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 394 тыс. 360 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 518 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 751 тыс. 864 человека, из них 11 тыс. 517 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 790, за сутки зарегистрировано 80 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на улице Строителей легковушка насмерть сбила пешехода В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Городищенском районе выявлен факт незаконной выкопки более 100 деревьев В Пензе при проведении строительных работ обнаружены останки шерстистого носорога
В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама