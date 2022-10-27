В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 90 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 27 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 314 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 88.

Умерли 6 тыс. 114 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 402 тыс. 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 849 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 763 тыс. 904 человека, из них 12 тыс. 40 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 872, за сутки зарегистрировано 82 летальных исхода.