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В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом

15:57 | 28.10.2022 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 121 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 28 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 405 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 209.

Умерли 6 тыс. 116 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 409 тыс. 815 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 606 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 775 тыс. 589 человек, из них 11 тыс. 685 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 389 тыс. 950, за сутки зарегистрировано 78 летальных исходов.

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